ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области 80 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда, 57 беспилотников сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, фермерском хозяйстве, производственном здании и 13 транспортных средствах.
«
"В Грайворонском округе… выпущено 30 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от детонации дрона пострадали два сотрудника предприятия... В селе Замостье в результате детонации FPV-дрона рядом с частным домовладением 7-летняя девочка получила баротравму. Родители ребенка отказались от предложенной госпитализации", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина, над Валуйским, Борисовском, Корочанским, Красногвардейским и Чернянским округами подавлены и сбиты 8 БПЛА. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому и Яковлевскому округам произведены атаки 27 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18