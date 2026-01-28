Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 28.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 28.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области 80 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по территории Белгородской области 80 БПЛА за сутки

Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области 80 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда, 57 беспилотников сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, фермерском хозяйстве, производственном здании и 13 транспортных средствах.
Автомобиль скорой помощи
В Белгородской области из-за атак дронов пострадали три мирных жителя
27 января, 15:56
27 января, 15:56
«
"В Грайворонском округе… выпущено 30 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от детонации дрона пострадали два сотрудника предприятия... В селе Замостье в результате детонации FPV-дрона рядом с частным домовладением 7-летняя девочка получила баротравму. Родители ребенка отказались от предложенной госпитализации", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина, над Валуйским, Борисовском, Корочанским, Красногвардейским и Чернянским округами подавлены и сбиты 8 БПЛА. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому и Яковлевскому округам произведены атаки 27 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
