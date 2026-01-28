ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки

"В Грайворонском округе… выпущено 30 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от детонации дрона пострадали два сотрудника предприятия... В селе Замостье в результате детонации FPV-дрона рядом с частным домовладением 7-летняя девочка получила баротравму. Родители ребенка отказались от предложенной госпитализации", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина, над Валуйским, Борисовском, Корочанским, Красногвардейским и Чернянским округами подавлены и сбиты 8 БПЛА. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому и Яковлевскому округам произведены атаки 27 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен.