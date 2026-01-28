https://ria.ru/20260128/voennye-2070670870.html
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
Российские бойцы 61-й бригады морской пехоты Северного флота после удачного угона бронеавтомобиля Humvee использовали его для того, чтобы заехать в тыл ВСУ под...
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Российские бойцы 61-й бригады морской пехоты Северного флота после удачного угона бронеавтомобиля Humvee использовали его для того, чтобы заехать в тыл ВСУ под Добропольем, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гарик".
Ранее он рассказал агентству, как во время выполнения спецзадания удалось угнать с украинских позиций американский бронеавтомобиль Humvee, уничтожив личный состав.
"Наши (блокпосты - ред.) были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение", - сказал "Гарик".
Разведчик объяснил, что операция была четко спланирована, а также проведена большая подготовка. Он уточнил, что заехав на трофейной машине, разведчики добыли ряд ценной информации, после чего успешно вернулись к себе на позиции.