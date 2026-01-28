Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:26 28.01.2026
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем - РИА Новости, 28.01.2026
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем
Российские бойцы 61-й бригады морской пехоты Северного флота после удачного угона бронеавтомобиля Humvee использовали его для того, чтобы заехать в тыл ВСУ под... РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
вооруженные силы украины
в мире
доброполье (город)
Новости
доброполье (город), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Вооруженные силы Украины, В мире
Российские разведчики заехали в тыл ВСУ под Добропольем

РИА Новости: российские военные заехали в тыл ВСУ на угнанном Humvee

Российский военнослужащий
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Российские бойцы 61-й бригады морской пехоты Северного флота после удачного угона бронеавтомобиля Humvee использовали его для того, чтобы заехать в тыл ВСУ под Добропольем, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гарик".
Ранее он рассказал агентству, как во время выполнения спецзадания удалось угнать с украинских позиций американский бронеавтомобиль Humvee, уничтожив личный состав.
"Наши (блокпосты - ред.) были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение", - сказал "Гарик".
Разведчик объяснил, что операция была четко спланирована, а также проведена большая подготовка. Он уточнил, что заехав на трофейной машине, разведчики добыли ряд ценной информации, после чего успешно вернулись к себе на позиции.
