Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах
28.01.2026
Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах
Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах
Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах
Чтобы минимизировать риски заболевания вирусом Нипах в странах, где он встречается, туристам лучше не ездить на экскурсии в пещеры, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2026
индия, россия, таиланд, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, здоровье
Индия, Россия, Таиланд, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Здоровье
Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах

Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Чтобы минимизировать риски заболевания вирусом Нипах в странах, где он встречается, туристам лучше не ездить на экскурсии в пещеры, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах
25 января, 15:49
"Если это какие-то "дикие" путешествия, там прямого контакта с летучими мышами нет. А вот посещение пещер - тут может быть опасно. Лучше не ходить в такие пещеры, потому что мыши переносят не только Нипах, но и многие другие вирусы", - рассказала Компанец.
Она отметила, что опасности при посещении зоопарков нет, так как животных там, как правило, проверяют, за ними ведется наблюдение.
"Фрукты надо мыть перед тем, как употреблять. Стараться на улицах с лотков не покупать ничего, чтобы тут же съесть. Очень важно не контактировать с людьми, которые выглядят больными", - добавил собеседница агентства.
По ее словам, случаи инфицирования вирусом Нипах в целом встречаются достаточно редко.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала, есть ли риск завоза вируса Нипах в Россию
26 января, 18:49
Таиланде, в Бангладеш, реже - в Малайзии, а в Индии - почти каждый год. Но там и так надо меры безопасности соблюдать, так как много инфекций", - отметила специалист.
Роспотребнадзор ранее сообщал, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. В РФ имеется достаточное число тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, заявил Онищенко
25 января, 18:16
 
Индия, Россия, Таиланд, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
