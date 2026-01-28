Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Чтобы минимизировать риски заболевания вирусом Нипах в странах, где он встречается, туристам лучше не ездить на экскурсии в пещеры, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.

"Если это какие-то "дикие" путешествия, там прямого контакта с летучими мышами нет. А вот посещение пещер - тут может быть опасно. Лучше не ходить в такие пещеры, потому что мыши переносят не только Нипах, но и многие другие вирусы", - рассказала Компанец.

Она отметила, что опасности при посещении зоопарков нет, так как животных там, как правило, проверяют, за ними ведется наблюдение.

"Фрукты надо мыть перед тем, как употреблять. Стараться на улицах с лотков не покупать ничего, чтобы тут же съесть. Очень важно не контактировать с людьми, которые выглядят больными", - добавил собеседница агентства.

По ее словам, случаи инфицирования вирусом Нипах в целом встречаются достаточно редко.

"В Таиланде , в Бангладеш , реже - в Малайзии , а в Индии - почти каждый год. Но там и так надо меры безопасности соблюдать, так как много инфекций", - отметила специалист.