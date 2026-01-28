В МИД Венгрии призвали готовиться к грубому вмешательству Киева в выборы

БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после вызова венгерского посла Антала Хейзера в МИД Украины призвал готовиться к продолжению грубого вмешательства Киева в венгерские парламентские выборы.
Украинское министерство иностранных дел сообщило в среду, что вызвало посла Венгрии на Украине и попыталось отвергнуть вмешательство Киева в предстоящие венгерские выборы в парламент. Сийярто во вторник заявил, что посол Украины в Венгрии Федор Шандор был вызван в венгерский МИД, поскольку правительство в Киеве открыто вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию.
"Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не были удивлены. Ни самим фактом, ни тем, что они сказали. Они снова возражали против того, что венгерский народ в рамках национальной петиции выразил свое мнение о намерении Брюсселя и Киева потратить деньги венгерского народа на функционирование и вооружение Украины", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, венгерская сторона не получила от Украины объяснений, почему Владимир Зеленский "недостойным образом оскорбляет" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана" и почему "министр иностранных дел Украины сравнивает его с Гитлером".
"Исходя из того, что было сказано после вызова посла, мы должны быть готовы к тому, что украинцы продолжат открытое и грубое вмешательство в апрельские выборы в интересах (венгерской оппозиционной - ред.) партии "Тиса". С другой стороны, украинцы должны быть готовы к тому, что мы будем защищать суверенитет нашей страны и не позволим им повлиять на окончательный результат выборов", - отметил Сийярто.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
