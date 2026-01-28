Рейтинг@Mail.ru
В МИД Венгрии призвали готовиться к грубому вмешательству Киева в выборы - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/vengriya-2070809885.html
В МИД Венгрии призвали готовиться к грубому вмешательству Киева в выборы
В МИД Венгрии призвали готовиться к грубому вмешательству Киева в выборы - РИА Новости, 28.01.2026
В МИД Венгрии призвали готовиться к грубому вмешательству Киева в выборы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после вызова венгерского посла Антала Хейзера в МИД Украины призвал готовиться к... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:46:00+03:00
2026-01-28T16:46:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260128/sijjarto-2070667416.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
В МИД Венгрии призвали готовиться к грубому вмешательству Киева в выборы

Сийярто призвал готовиться к продолжению вмешательства Киева в выборы

© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после вызова венгерского посла Антала Хейзера в МИД Украины призвал готовиться к продолжению грубого вмешательства Киева в венгерские парламентские выборы.
Украинское министерство иностранных дел сообщило в среду, что вызвало посла Венгрии на Украине и попыталось отвергнуть вмешательство Киева в предстоящие венгерские выборы в парламент. Сийярто во вторник заявил, что посол Украины в Венгрии Федор Шандор был вызван в венгерский МИД, поскольку правительство в Киеве открыто вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию.
"Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не были удивлены. Ни самим фактом, ни тем, что они сказали. Они снова возражали против того, что венгерский народ в рамках национальной петиции выразил свое мнение о намерении Брюсселя и Киева потратить деньги венгерского народа на функционирование и вооружение Украины", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, венгерская сторона не получила от Украины объяснений, почему Владимир Зеленский "недостойным образом оскорбляет" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана" и почему "министр иностранных дел Украины сравнивает его с Гитлером".
"Исходя из того, что было сказано после вызова посла, мы должны быть готовы к тому, что украинцы продолжат открытое и грубое вмешательство в апрельские выборы в интересах (венгерской оппозиционной - ред.) партии "Тиса". С другой стороны, украинцы должны быть готовы к тому, что мы будем защищать суверенитет нашей страны и не позволим им повлиять на окончательный результат выборов", - отметил Сийярто.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины
Вчера, 01:34
 
В миреУкраинаКиевВенгрияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала