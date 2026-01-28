Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Венгрия намерена довести до конца иск против запрета на импорт нефти и газа из РФ в ЕС, поскольку российские энергоносители ей необходимы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.