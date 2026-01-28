Рейтинг@Mail.ru
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто
16:03 28.01.2026 (обновлено: 16:20 28.01.2026)
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто
2026-01-28T16:03:00+03:00
2026-01-28T16:20:00+03:00
в мире
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
петер сийярто
брюссель
в мире, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, петер сийярто, брюссель
В мире, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Петер Сийярто, Брюссель
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт российского газа

БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Венгрия намерена довести до конца иск против запрета на импорт нефти и газа из РФ в ЕС, поскольку российские энергоносители ей необходимы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы отвергаем запрет Брюсселя на закупку нефти и природного газа у России по идеологическим причинам. Венгрия в координации со Словакией оспаривает это решение, принятое с юридическими нарушениями, в суде ЕС. Мы доведем судебное разбирательство до конца, чтобы обеспечить безопасность поставок и сохранить закупку дешевых российских энергоносителей, дешевого российского природного газа через Турцию", - сказал Сийярто на пресс-конференции после заседания венгерско-турецкой экономической комиссии.
Министр уточнил, что для завершения процесса необходима победа действующего правительства на парламентских выборах в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Вчера, 12:06
 
В миреВенгрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПетер СийяртоБрюссель
 
 
