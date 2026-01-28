https://ria.ru/20260128/vengriya-2070794599.html
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.01.2026
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто
Венгрия намерена довести до конца иск против запрета на импорт нефти и газа из РФ в ЕС, поскольку российские энергоносители ей необходимы, заявил венгерский... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:03:00+03:00
2026-01-28T16:03:00+03:00
2026-01-28T16:20:00+03:00
в мире
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
петер сийярто
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_0:0:1770:996_1920x0_80_0_0_d71b14ff10d2176382a19a8ea781cd39.jpg
https://ria.ru/20260128/orban-2070730602.html
венгрия
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_47:0:1723:1257_1920x0_80_0_0_a173a5222eea393848f7ea8a5a030952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, петер сийярто, брюссель
В мире, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Петер Сийярто, Брюссель
Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт газа, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия доведет до конца иск против запрета на импорт российского газа