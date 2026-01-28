Рейтинг@Mail.ru
16:00 28.01.2026 (обновлено: 16:17 28.01.2026)
Венгрия в 2025 году получила рекордный объем российского газа
Венгрия в 2025 году получила из РФ по "Турецкому потоку" рекордные 7,8 миллиарда кубометров газа, в 2026 году получает по 22 миллиона кубометров в день, это... РИА Новости, 28.01.2026
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Венгрия в 2025 году получила из РФ по "Турецкому потоку" рекордные 7,8 миллиарда кубометров газа, в 2026 году получает по 22 миллиона кубометров в день, это новый рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В прошлом году Венгрия получила через Турцию рекордные 7,8 миллиарда кубометров природного газа. В этом году ежедневно через Турцию поступает более 22 миллионов кубометров газа, что является новым рекордом. Хочу ясно дать понять, что Венгрия не может безопасно снабжаться газом без трубопровода "Турецкий поток" и поступающего по нему российского газа", - сказал Сийярто на пресс-конференции после заседания венгерско-турецкого экономической комиссии.
