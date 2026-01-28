Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины вызвал венгерского посла - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/vengriya-2070784579.html
МИД Украины вызвал венгерского посла
МИД Украины вызвал венгерского посла - РИА Новости, 28.01.2026
МИД Украины вызвал венгерского посла
Украинское министерство иностранных дел сообщило в среду, что вызвало посла Венгрии на Украине Антала Хейзера и попыталось отвергнуть вмешательство Киева в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:18:00+03:00
2026-01-28T15:18:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20260127/orban-2070488539.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
МИД Украины вызвал венгерского посла

МИД Украины вызвал посла Венгрии Хейзера и отверг вмешательство в выборы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Украинское министерство иностранных дел сообщило в среду, что вызвало посла Венгрии на Украине Антала Хейзера и попыталось отвергнуть вмешательство Киева в предстоящие венгерские выборы в парламент.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
"В министерство иностранных дел Украины 28 января был вызван посол Венгрии на Украине Антал Хейзер, которому был высказан решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
Сийярто во вторник заявил, что посол Украины в Венгрии Федор Шандор был вызван в венгерский МИД, поскольку правительство в Киеве открыто вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
27 января, 10:44
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала