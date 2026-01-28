МИД Украины вызвал венгерского посла

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Украинское министерство иностранных дел сообщило в среду, что вызвало посла Венгрии на Украине Антала Хейзера и попыталось отвергнуть вмешательство Киева в предстоящие венгерские выборы в парламент.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
"В министерство иностранных дел Украины 28 января был вызван посол Венгрии на Украине Антал Хейзер, которому был высказан решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
Сийярто во вторник заявил, что посол Украины в Венгрии Федор Шандор был вызван в венгерский МИД, поскольку правительство в Киеве открыто вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию.