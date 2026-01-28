Рейтинг@Mail.ru
Мужчина прервал отчет Рубио перед сенатом по политике США в Венесуэле
19:26 28.01.2026 (обновлено: 19:29 28.01.2026)
Мужчина прервал отчет Рубио перед сенатом по политике США в Венесуэле
Мужчина прервал отчет Рубио перед сенатом по политике США в Венесуэле
в мире
сша
венесуэла
каракас
марко рубио
дональд трамп
в мире, сша, венесуэла, каракас, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Марко Рубио, Дональд Трамп
Мужчина прервал отчет Рубио перед сенатом по политике США в Венесуэле

Мужчина с баннером "Руки прочь от Венесуэлы" прервал отчет Рубио перед сенатом

© REUTERS / Nathan HowardМужчина с плакатом "Руки прочь от Венесуэлы" во время выступления госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям
Мужчина с плакатом Руки прочь от Венесуэлы во время выступления госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Мужчина с плакатом "Руки прочь от Венесуэлы" во время выступления госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Мужчина с баннером "Руки прочь от Венесуэлы" прервал отчет госсекретаря США Марко Рубио по политике страны в Венесуэле перед комитетом сената по международным отношениям, передает корреспондент РИА Новости.
Когда Рубио только начал говорить, на фоне его выступления раздались крики. Мужчина кричал "это военное преступление", другие его слова разобрать было сложно. Когда охрана выводила нарушителя из зала заседания, можно было заметить, что он держит в руках плакат с надписью "Руки прочь от Венесуэлы".
Выступление Рубио проходит на фоне критики со стороны ряда сенаторов, прежде всего демократов, которые называют действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы чрезмерными и выходящими за рамки конституционных полномочий. Ранее в сенат была внесена резолюция, обязывающая президента прекратить использование американских военных против Венесуэлы без официального объявления войны или специального разрешения конгресса на применение силы. Документ получил равное число голосов "за" и "против", решающим для итогового отклонения стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Дополнительное напряжение вокруг слушаний создают недавние заявления Трампа о готовности действовать против Каракаса "быстро и жёстко", а также сообщения о перехвате и захвате танкеров, связанных с венесуэльскими поставками нефти, что вызвало обеспокоенность законодателей в связи с возможной эскалацией.
США не против закупок Китаем нефти из Венесуэлы, заявил Рубио
