США готовы контролировать переход Венесуэлы к партнерству, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
18:36 28.01.2026
США готовы контролировать переход Венесуэлы к партнерству, заявил Рубио
США готовы контролировать переход Венесуэлы к партнерству, заявил Рубио
2026
США готовы контролировать переход Венесуэлы к партнерству, заявил Рубио

Рубио: США готовы контролировать переход Венесуэлы к стабильному партнерству

Ла-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Вашингтон готов содействовать и контролировать переход Венесуэлы к ответственному и стабильному партнёрству с США, заявил в среду госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Действия президента (США Дональда - ред.) Трампа создали условия, при которых венесуэльцы могут начать возвращаться домой и восстанавливать свою страну. Соединённые Штаты готовы помочь контролировать переход Венесуэлы от преступного государства к ответственному партнёру", — говорится в письменных показаниях Рубио, приуроченных к его выступлению в сенате США по ситуации в Венесуэле и политике Вашингтона в отношении Каракаса.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
24 января, 18:48
 
