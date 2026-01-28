После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике

Вашингтонские дирижеры умело переводят прицел общественного внимания на Ближний Восток, нагнетая напряжение вокруг Ирана, при этом системная работа по Венесуэле и не думает останавливаться. Американские медиа со ссылкой на собственные источники сообщают, что Белый дом ведет активные переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями, убеждая их как можно скорее заходить в латиноамериканскую страну и начинать масштабные инвестиции в ремонт и модернизацию нефтедобывающей отрасли. Среди тех, с кем ведутся переговоры, называют Chevron, но в своем недавнем выступлении министр энергетики США Крис Райт упоминал сразу двенадцать нефтедобывающих компаний, выразивших желание работать в Венесуэле, однако потребовавших от Дональда Трампа жестких гарантий сохранения инвестиций. В целом можно констатировать, что политическая команда в Вашингтоне и конгломерат американских нефтяников вполне довольны друг другом и готовы работать внутри пояса Ориноко, преследуя каждый собственные цели.

Дональд Трамп и его окружение требуют в сжатые сроки нарастить добычу местной тяжелой нефти — как сказано, на сотни тысяч баррелей, чтобы в долгосрочной перспективе выйти на максимальные показатели начала 90-х годов, когда производство в Венесуэле на пике достигало 3,5 миллиона бочек в сутки. Все тот же Крис Райт ранее заявлял, что сумма инвестиций, необходимых для восстановления добычи в полном объеме, может достигать ста миллиардов долларов. С учетом того, что в ушедшем году венесуэльская государственная PDVSA добывала в сутки от 800 до 940 тысяч баррелей, на каждый "восстановленный" баррель придется потратить около сорока тысяч долларов.

Основные сорта венесуэльской нефти, что традиционно уходят на экспорт, это Merey (тяжелая), Boscan и Mesa (среднетяжелая), а также Santa Barbara, ее относят к легким. В товарных объемах доминирует именно Merey, которая на момент написания статьи торговалась с дисконтом 12-15 долларов к эталонной Brent, что с учетом операционных и прочих расходов сильно отдаляет для американских компаний точку погашения инвестиций и переход к прибыли.

Впрочем, ситуация не столь проста.

На днях парламент Венесуэлы в первом чтении проголосовал за приватизацию нефтедобывающего монополиста PDVSA. Тем самым завершился полувековой этап, когда компания принадлежала государству. Напомним, что ключевая для страны и бюджета отрасль была национализирована аж в 1976 году, в результате чего уже упомянутая PDVSA и появилась на свет.

Помимо этого, Делси Родригес, исполняющая обязанности президента боливарианской республики, сообщила, что в настоящий момент в распоряжении Соединенных Штатов находится около 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Именно столько успели захватить ВМС США в результате каперских рейдов у берегов Венесуэлы. Некоторая часть уже продана на внешних рынках под контролем США, в результате чего Каракас получил 300 миллионов долларов, которые через местный Центробанк будут распределяться в государственные и частные банки для поддержания устойчивости денежно-кредитной системы страны. Какой именно объем американцы продали, неизвестно, но если допустить, что половину от заявленного, то Каракас получил около десяти долларов на баррель. Соответственно, все остальное прикарманили США. В этой ситуации очень интересно, куда пошла выручка — в федеральный бюджет или осела на счетах Chevron, Exxon, ConocoPhillips или Occidental Petroleum, через которые мог быть организован сбыт? Оба варианта равно возможны, так как, с одной стороны, Трампу нужно показать хоть какие-то осязаемые выгоды от похищения Мадуро, с другой — необходимо стимулировать американских нефтяников активнее заходить в Венесуэлу.

Западные СМИ и аналитические центры задают главный вопрос — какова же долгосрочная стратегия Трампа в этой игре? В настоящий момент комплекс рыночных и геополитических рисков столь велик, что, на первый взгляд, перевешивает потенциальные выгоды.

Продажа венесуэльской нефти даже с грабительским "процентом посредника" для Штатов не особо выгодна. Логичнее было бы оставлять ее для переработки внутри страны, получая и автомобильное топливо, и ресурсную базу для строительной и химической отраслей. С той же целью закупаются тяжелая канадская нефть Access Western Blend и аналоги из Мексики, поскольку это позволяет отправлять на экспорт больше премиальной WTI, что имеет минимальный дисконт к Brent. При этом в настоящий момент нефть на мировых рынках котируется достаточно низко, что связано с избытком предложения. По оценкам Международного энергетического агентства, при сохранении текущей динамики, когда страны ОПЕК увеличивают добычу (только Саудовская Аравия собирается нарастить производство на треть), Китай заполнил свои стратегические резервы, а в танкерах единовременно находится больше нефти, чем в допандемийном апреле 2020 года, предложение может превысить спрос на три миллиона баррелей.

В рамках этого такие гиганты, как сервисная компания Baker Hughes, объявила об уменьшении количества действующих скважин до минимума за последние четыре года. ConocoPhillips рассматривает вариант сокращения персонала на 25%, а Chevron — на 20%. Halliburton уже провела увольнения, еще 22 компании сократили капитальные расходы на общую сумму в два миллиарда долларов.

Кажется, повсюду тупик, но только если резко не изменить расклад в ключевых точках, а трамповская Америка на это, как показывает практика, вполне способна.

Например, можно устроить локальную заварушку с Ираном, благо ударная авианесущая группировка уже выдвинулась в целевой район. Военный конфликт с обоюдным применением авиации и ракет даст основания перекрыть Ормузский пролив под предлогом блокирования иранского нефтяного экспорта. При этом персы и симпатизирующие им хуситы явно не будут сидеть сложа руки, что позволит ввести полную блокаду пролива, тем самым закупорив внутри географического мешка нефть стран Персидского залива. Она по умолчанию считается резервной на случай блокады Ирана, но кто сказал, что ситуация в районе не накалится настолько сильно, что на некоторое время (конечно же, сугубо из соображений безопасности) придется полностью остановить морской трафик?

При таком раскладе американская WTI — наиболее широко представленная на мировых рынках — резко возрастет в важности и стоимости, равно как сразу же появится смысл увеличения поставок из Венесуэлы. Туда с полным основанием можно будет перенаправить часть профессионально подготовленного, но временно безработного персонала американских нефтедобывающих компаний.