В Варшаве мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме
14:27 28.01.2026
В Варшаве мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме
В Варшаве мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме
В Варшаве мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме
Житель Варшавы убил своих родителей, собак и забаррикадировался в доме, сообщил РИА Новости представитель полиции Варшавы. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:27:00+03:00
2026-01-28T14:27:00+03:00
в мире
варшава
польша
варшава
польша
в мире, варшава, польша
В мире, Варшава, Польша
В Варшаве мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме

РИА Новости: житель Варшавы убил родителей, собак и забаррикадировался в доме

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Житель Варшавы убил своих родителей, собак и забаррикадировался в доме, сообщил РИА Новости представитель полиции Варшавы.
"В настоящее время известно, что в районе Торгувек в Варшаве в одном из домов забаррикадировался агрессивный мужчина. По имеющейся информации, он утром убил двоих человек – мужчину и женщину, которые по не до конца подтвержденной информации являются его родителями", - рассказал собеседник агентства. По его словам, также были убиты собаки, которые жили в доме.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа
9 января, 13:44
Он отметил, что на месте уже присутствуют полицейские из контртеррористического подразделения, а также переговорщик, который пытается вступить в контакт с мужчиной.
"На место стягиваются дополнительные силы полиции. Район происшествия оцеплен", - добавил представитель полиции.
По его словам, о мотивах мужчины "пока совершенно ничего не известно".
Позже представитель полиции сообщил РИА Новости, что подозреваемый был задержан.
"Антитеррористическая группа проникла в дом и задержала мужчину. Непосредственно при задержании никто не пострадал", - рассказал он.
Также полицейский подтвердил, что на месте обнаружены тела двоих людей – мужчины и женщины. "Дальнейшее расследование полиции установит их личности", - сказал он.
При этом собеседник агентства заявил, что пока не может сообщил о мотивах задержанного, рассказать, был ли мужчина вооружен и был ли он трезв.
"Все подробности будут выяснены в ходе следствия", - сказал он.
Это не первое подобное происшествие в Польше за последнее время. Во вторник сотрудник Службы государственной охраны Польши напал на свою семью, убив четырехлетнюю дочь и ранив остальных, в том числе тестя и тещу.
Дарика Мур - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
11 января, 02:35
 
