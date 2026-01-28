В Варшаве мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме

ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Житель Варшавы убил своих родителей, собак и забаррикадировался в доме, сообщил РИА Новости представитель полиции Варшавы.

"В настоящее время известно, что в районе Торгувек в Варшаве в одном из домов забаррикадировался агрессивный мужчина. По имеющейся информации, он утром убил двоих человек – мужчину и женщину, которые по не до конца подтвержденной информации являются его родителями", - рассказал собеседник агентства. По его словам, также были убиты собаки, которые жили в доме.

Он отметил, что на месте уже присутствуют полицейские из контртеррористического подразделения, а также переговорщик, который пытается вступить в контакт с мужчиной.

"На место стягиваются дополнительные силы полиции. Район происшествия оцеплен", - добавил представитель полиции.

По его словам, о мотивах мужчины "пока совершенно ничего не известно".

Позже представитель полиции сообщил РИА Новости, что подозреваемый был задержан.

"Антитеррористическая группа проникла в дом и задержала мужчину. Непосредственно при задержании никто не пострадал", - рассказал он.

Также полицейский подтвердил, что на месте обнаружены тела двоих людей – мужчины и женщины. "Дальнейшее расследование полиции установит их личности", - сказал он.

При этом собеседник агентства заявил, что пока не может сообщил о мотивах задержанного, рассказать, был ли мужчина вооружен и был ли он трезв.

"Все подробности будут выяснены в ходе следствия", - сказал он.