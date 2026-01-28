Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2026
03:18 28.01.2026
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2026
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году
Как правильно выбрать валюту для вложений в 2026 году, рассказала агентству "Прайм" экономист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия... РИА Новости, 28.01.2026
экономика, оаэ, таисия вепренцева, валюта
Экономика, ОАЭ, Таисия Вепренцева, Валюта
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году

Экономист Вепренцева: в 2026 году будет выгодно вкладываться в канадский доллар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Как правильно выбрать валюту для вложений в 2026 году, рассказала агентству "Прайм" экономист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева.
«
"При высокой ключевой ставке рублевые инструменты дают ощутимую доходность. Валюта выигрывает в двух ситуациях: когда рубль к ней заметно ослабевает, либо сама она растет за счет внешних факторов, которые двигают экономику страны-эмитента", — указала она.
Наиболее выгодны для сбережений так называемые сырьевые валюты – канадский и австралийский доллар, норвежская крона, чилийское песо и т.д. Они поддерживаются мировым спросом на нефть, газ, металлы и сельхозпродукты.
Для консервативных сбережений стоит обратить внимание на швейцарский франк и сингапурский доллар – они в большей степени застрахованы от резких колебаний. Дирхам ОАЭ привязан к доллару и обычно используется для расчетов в связке с ним.
Напротив, валюты стран с длительной двузначной инфляцией и частой девальвацией менее выгодны – даже высокий процент не перекрывает падение покупательной способности и скачки курса, заключила Вепренцева.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году
1 января, 02:07
 
ЭкономикаОАЭТаисия ВепренцеваВалюта
 
 
