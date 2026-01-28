Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году

«

"При высокой ключевой ставке рублевые инструменты дают ощутимую доходность. Валюта выигрывает в двух ситуациях: когда рубль к ней заметно ослабевает, либо сама она растет за счет внешних факторов, которые двигают экономику страны-эмитента", — указала она.