В России хотят ввести бесплатную вакцину от менингококковой инфекции
16:56 28.01.2026 (обновлено: 16:57 28.01.2026)
В России хотят ввести бесплатную вакцину от менингококковой инфекции
В России хотят ввести бесплатную вакцину от менингококковой инфекции
Вакцина против менингококковой инфекции может стать бесплатной для россиян, к 2027 году ее хотят включить в Национальный календарь прививок, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:56:00+03:00
2026-01-28T16:57:00+03:00
2026
Новости
общество, россия, здоровье
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В России хотят ввести бесплатную вакцину от менингококковой инфекции

Вакцина против менингококка может стать бесплатной для россиян в 2027 году

Медик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вакцина против менингококковой инфекции может стать бесплатной для россиян, к 2027 году ее хотят включить в Национальный календарь прививок, заявил РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов.
"В 2027 году вакцина против менингококковой инфекции может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок. Изначально речь шла о 2025 годе, затем обсуждался 2026. Мы уже обращались в правительство и Государственную думу с просьбой не переносить сроки и начать бесплатную вакцинацию как можно раньше", - сказал Власов, добавив, что обсуждение переноса во многом связано с тем, чтобы обеспечить полный цикл производства вакцин на территории России.
"Менингококковая инфекция - одна из самых опасных бактериальных инфекций. Она развивается молниеносно, особенно у детей раннего возраста. Ребенок может "сгореть" за несколько часов - так называемая досуточная летальность. Даже при спасении жизни мы часто получаем тяжелую инвалидизацию. Лечение одного такого пациента - это сотни часов работы реанимационных бригад и десятки миллионов рублей затрат", - отметил сопредседатель ВСП.
Власов добавил, что эффективная профилактика менингококковой инфекции - это использование как минимум четырехвалентных, а оптимально - пятивалентных вакцин, которые закрывают основные опасные типы возбудителя.
По его словам, включение вакцинации в Национальный календарь даст производителям прогнозируемый государственный заказ, позволит планировать объемы, выстроить полный производственный цикл и снизить ю зависимость от импорта.
"Наша позиция простая: вакцинацию против менингококковой инфекции необходимо включать в Национальный календарь как можно быстрее, с четким поэтапным планом, понятным финансированием и гарантированным обеспечением вакциной. Это позволит защитить в первую очередь детей, снизить смертность, предотвратить тяжелую инвалидизацию и, в конечном итоге, сократить колоссальные расходы на лечение последствий того, что можно было предупредить одной прививкой", - заключил Власов.
Общество Россия Здоровье
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
