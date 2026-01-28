В России хотят ввести бесплатную вакцину от менингококковой инфекции

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вакцина против менингококковой инфекции может стать бесплатной для россиян, к 2027 году ее хотят включить в Национальный календарь прививок, заявил РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов.

"В 2027 году вакцина против менингококковой инфекции может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок. Изначально речь шла о 2025 годе, затем обсуждался 2026. Мы уже обращались в правительство и Государственную думу с просьбой не переносить сроки и начать бесплатную вакцинацию как можно раньше", - сказал Власов, добавив, что обсуждение переноса во многом связано с тем, чтобы обеспечить полный цикл производства вакцин на территории России

"Менингококковая инфекция - одна из самых опасных бактериальных инфекций. Она развивается молниеносно, особенно у детей раннего возраста. Ребенок может "сгореть" за несколько часов - так называемая досуточная летальность. Даже при спасении жизни мы часто получаем тяжелую инвалидизацию. Лечение одного такого пациента - это сотни часов работы реанимационных бригад и десятки миллионов рублей затрат", - отметил сопредседатель ВСП.

Власов добавил, что эффективная профилактика менингококковой инфекции - это использование как минимум четырехвалентных, а оптимально - пятивалентных вакцин, которые закрывают основные опасные типы возбудителя.

По его словам, включение вакцинации в Национальный календарь даст производителям прогнозируемый государственный заказ, позволит планировать объемы, выстроить полный производственный цикл и снизить ю зависимость от импорта.