Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Узбекистан и РФ Узбекистан и РФ обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов, узбекистанская сторона обратила внимание на важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства ее граждан при миграционных проверках.

Узбекистане "Посол России Алексей Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. В ходе встречи обсуждены вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.

В свою очередь, Sputnik Узбекистан пишет, что узбекистанскую сторону помимо Абдуллаева также представили генеральные консулы в регионах России, российскую - сотрудники по миграционным вопросам, а также правоохранители.

"Узбекистан подчеркнул важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий", - пишет агентство.