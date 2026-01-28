Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции
02:46 28.01.2026
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции - РИА Новости, 28.01.2026
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции
Узбекистан и РФ обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов, узбекистанская сторона обратила внимание... РИА Новости, 28.01.2026
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Узбекистан и РФ обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов, узбекистанская сторона обратила внимание на важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства ее граждан при миграционных проверках.
"Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. В ходе встречи обсуждены вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.
В свою очередь, Sputnik Узбекистан пишет, что узбекистанскую сторону помимо Абдуллаева также представили генеральные консулы в регионах России, российскую - сотрудники по миграционным вопросам, а также правоохранители.
"Узбекистан подчеркнул важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий", - пишет агентство.
Отмечается, что стороны будут продолжать диалог по упорядочению миграционных процессов и созданию благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции
2 декабря 2025, 13:01
 
