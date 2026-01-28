https://ria.ru/20260128/uzbekistan-2070672067.html
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Узбекистан и РФ обсудили
вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов, узбекистанская сторона обратила внимание на важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства ее граждан при миграционных проверках.
"Посол России
в Узбекистане Алексей Ерхов
встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. В ходе встречи обсуждены вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.
В свою очередь, Sputnik Узбекистан пишет, что узбекистанскую сторону помимо Абдуллаева также представили генеральные консулы в регионах России, российскую - сотрудники по миграционным вопросам, а также правоохранители.
"Узбекистан подчеркнул важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий", - пишет агентство.
Отмечается, что стороны будут продолжать диалог по упорядочению миграционных процессов и созданию благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.