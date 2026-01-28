https://ria.ru/20260128/ulan-ude-2070693062.html
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка - РИА Новости, 28.01.2026
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка
Два ребенка пострадали в массовом ДТП с участием четырех автомобилей в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
улан-удэ
улан-удэ
Новости
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка
В Улан-Удэ в массовом ДТП с четырьмя автомобилями пострадали два ребенка