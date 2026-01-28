Рейтинг@Mail.ru
08:41 28.01.2026 (обновлено: 08:45 28.01.2026)
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка
Два ребенка пострадали в массовом ДТП с участием четырех автомобилей в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 28.01.2026
происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали два ребенка

В Улан-Удэ в массовом ДТП с четырьмя автомобилями пострадали два ребенка

УЛАН-УДЭ, 28 янв - РИА Новости. Два ребенка пострадали в массовом ДТП с участием четырех автомобилей в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, авария участием автомобилей Ford Transit, Volvo, Honda и Mercedes произошла утром в среду на улице Борсоева в Улан-Удэ.
"Установлено, что водитель автомобиля Ford Transit допустил столкновение с Volvo, после чего произошло последовательное столкновение ещё с двумя транспортными средствами. В результате аварии травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров 2025 года рождения. Доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
