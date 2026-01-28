"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская энергетическая система не в состоянии восполнить недостаток мощности, заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно", — приводит его слова Telegram-канал компании.
В середине января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о действии в стране режима чрезвычайной ситуации. Директор энергокомпании Yasno в составе энергохолдинга ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что свет могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, в середине месяца сообщали украинские СМИ. Без отопления из-за длительных проблем в энергетической инфраструктуре дважды в наступившем году оставалась даже Верховная рада. Городская администрация разрешила жителям перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко не раз призывал по возможности выезжать из города.
В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по заводу, выпускавшему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких сооружений, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. Армия начала бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
