"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 28.01.2026 (обновлено: 18:51 28.01.2026)
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны
Украинская энергетическая система не в состоянии восполнить недостаток мощности, заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. РИА Новости, 28.01.2026
Поврежденная тепловая электростанция на Украине
Поврежденная тепловая электростанция на Украине
© REUTERS / Roman Baluk
Поврежденная тепловая электростанция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская энергетическая система не в состоянии восполнить недостаток мощности, заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно", — приводит его слова Telegram-канал компании.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
Вчера, 14:45
В середине января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о действии в стране режима чрезвычайной ситуации. Директор энергокомпании Yasno в составе энергохолдинга ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что свет могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

Энергетический кризис на Украине

О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, в середине месяца сообщали украинские СМИ. Без отопления из-за длительных проблем в энергетической инфраструктуре дважды в наступившем году оставалась даже Верховная рада. Городская администрация разрешила жителям перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко не раз призывал по возможности выезжать из города.
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
26 января, 12:53
В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по заводу, выпускавшему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких сооружений, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. Армия начала бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
