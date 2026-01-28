На Украине назначили новый состав наблюдательного совета "Энергоатома"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кабмин Украины назначил новый состав наблюдательного совета "Энергоатома", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Правительство назначило новый состав наблюдательного совета Энергоатома на основании представления номинационного комитета... Новый Наблюдательный совет состоит из семи членов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
Как заявила премьер, в новый состав совета в качестве независимых членов вошли четыре иностранца, а также трое граждан Украины. Представителями Украины были избраны заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндрат, глава госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Сергей Сухомлин и госсекретарь Министерства энергетики Украины Максим Малашкин.
В декабре прошлого года наблюдательный совет "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.