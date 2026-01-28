Рейтинг@Mail.ru
На Украине назначили новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070875969.html
На Украине назначили новый состав наблюдательного совета "Энергоатома"
На Украине назначили новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" - РИА Новости, 28.01.2026
На Украине назначили новый состав наблюдательного совета "Энергоатома"
Кабмин Украины назначил новый состав наблюдательного совета "Энергоатома", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:36:00+03:00
2026-01-28T23:36:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
светлана гринчук
энергоатом
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260123/rada-2069855520.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, светлана гринчук, энергоатом, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), укрэнерго
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Энергоатом, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Укрэнерго
На Украине назначили новый состав наблюдательного совета "Энергоатома"

Свириденко: кабмин назначил новый состав наблюдательного совета "Энергоатома"

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кабмин Украины назначил новый состав наблюдательного совета "Энергоатома", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Правительство назначило новый состав наблюдательного совета Энергоатома на основании представления номинационного комитета... Новый Наблюдательный совет состоит из семи членов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
Как заявила премьер, в новый состав совета в качестве независимых членов вошли четыре иностранца, а также трое граждан Украины. Представителями Украины были избраны заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндрат, глава госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Сергей Сухомлин и госсекретарь Министерства энергетики Украины Максим Малашкин.
В декабре прошлого года наблюдательный совет "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Люди Миндича продолжают зарабатывать на "Энергоатоме", заявил депутат Рады
23 января, 13:25
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоСветлана ГринчукЭнергоатомНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Укрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала