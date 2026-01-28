https://ria.ru/20260128/ukraina-2070870344.html
В Киеве жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления
28.01.2026
В Киеве жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления
Жители жилого массива Троещина в левобережном Деснянском районе Киева перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления в их домах, сообщило... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители жилого массива Троещина в левобережном Деснянском районе Киева перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления в их домах, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве
на Троещине местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua
".
По данным украинского издания, отопления на Троещине нет уже более недели.
Ранее украинское МВД сообщило, что в Деснянском районе Киева организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами. Позднее глава местной районной администрации Максим Бахматов заявил, что коммунальщики собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы. По его словам, район оказался в критической ситуации с теплоснабжением из-за остановки теплоэлектроцентрали, альтернативы переподключения пока нет.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр Киева Виталий Кличко
дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.