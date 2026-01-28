В Киеве жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления

Ранее украинское МВД сообщило, что в Деснянском районе Киева организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами. Позднее глава местной районной администрации Максим Бахматов заявил, что коммунальщики собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы. По его словам, район оказался в критической ситуации с теплоснабжением из-за остановки теплоэлектроцентрали, альтернативы переподключения пока нет.