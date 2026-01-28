https://ria.ru/20260128/ukraina-2070864597.html
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине
Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после завершения конфликта, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине
Рубио: гарантии безопасности Украины вступят в силу после завершения конфликта