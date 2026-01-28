Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070864597.html
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине
Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после завершения конфликта, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:41:00+03:00
2026-01-28T21:41:00+03:00
в мире
украина
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a3e953ab549f48c8451fbf1063db467.jpg
https://ria.ru/20260128/garantii-2070864395.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5a9fbac8eae130c5e4045d5837ad736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, марко рубио
В мире, Украина, США, Марко Рубио
Рубио назвал условие для вступления в силу гарантий безопасности Украине

Рубио: гарантии безопасности Украины вступят в силу после завершения конфликта

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после завершения конфликта, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Гарантии безопасности вступят в силу только после конфликта", - заявил Рубио в ходе слушаний в американском сенате.
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио
Вчера, 21:40
 
В миреУкраинаСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала