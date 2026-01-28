Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду.