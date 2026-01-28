Рейтинг@Mail.ru
21:05 28.01.2026 (обновлено: 21:06 28.01.2026)
Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине
Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду.
"Участие США (в следующем раунде переговоров – ред.) возможно, но это не будут Стив (Уиткофф – ред.) и Джаред (Кушнер – ред.)", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине
