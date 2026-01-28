https://ria.ru/20260128/ukraina-2070862239.html
Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:05:00+03:00
2026-01-28T21:05:00+03:00
2026-01-28T21:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
марко рубио
сша
россия
украина
2026
Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине
