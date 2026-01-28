https://ria.ru/20260128/ukraina-2070860675.html
Рубио заявил, что ежедневно обсуждает с Уиткоффом и Кушнером Украину и Газу
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что ежедневно по 10 раз обсуждает со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера... РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
марко рубио
сша
украина
россия
2026
Рубио заявил, что ежедневно обсуждает с Уиткоффом и Кушнером Украину и Газу
