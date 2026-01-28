Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что ежедневно обсуждает с Уиткоффом и Кушнером Украину и Газу - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 28.01.2026
Рубио заявил, что ежедневно обсуждает с Уиткоффом и Кушнером Украину и Газу
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
марко рубио
в мире, сша, украина, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио
Рубио заявил, что ежедневно обсуждает с Уиткоффом и Кушнером Украину и Газу

Рубио заявил, что обсуждает Украину с Уиткоффом и Кушнером по 10 раз в день

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что ежедневно по 10 раз обсуждает со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы урегулирования на Украине и в секторе Газа.
"Я разговариваю со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по поводу Газы, а теперь и России, наверное, по 10 раз в день. Мы проводим много встреч и координационных обсуждений", - сказал он на слушаниях в сенате.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСтив УиткоффДжаред КушнерМарко Рубио
 
 
