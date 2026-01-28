В Хмельницкой области сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили настоятеля Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максима Москальчука, сообщает Хмельницкая епархия.
"Представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) забрали и незаконно удерживают клирика Хмельницкой епархии УПЦ, настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы Хмельницкого районного округа протоиерея Максима Анатольевича Москальчука. В среду утром, 28 января 2026 года, по дороге на работу отец Максим незаконно был задержан представителями ТЦК, у него насильно забрали телефон и против его воли повезли в Хмельницкое городское ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале епархии.
В епархии уточнили, что связи с настоятелем на данный момент нет.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.