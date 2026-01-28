Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 28.01.2026 (обновлено: 20:29 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070857825.html
В Хмельницкой области сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ
В Хмельницкой области сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 28.01.2026
В Хмельницкой области сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ
Сотрудники военкомата похитили настоятеля Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максима Москальчука, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:25:00+03:00
2026-01-28T20:29:00+03:00
украина
хмельницкая область
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070858110_0:182:853:662_1920x0_80_0_0_15603446db5aabc806912efc956737e1.jpg
https://ria.ru/20260107/ttsk-2066804825.html
украина
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070858110_0:102:853:742_1920x0_80_0_0_6f1f8b40fad54c1a66bf77cd4320bd6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкая область, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины
Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины
В Хмельницкой области сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ

В Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ

© Фото : Хмельницкая епархияНастоятель Свято-Покровского храма УПЦ в Хмельницкой области Максим Москальчук
Настоятель Свято-Покровского храма УПЦ в Хмельницкой области Максим Москальчук - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Хмельницкая епархия
Настоятель Свято-Покровского храма УПЦ в Хмельницкой области Максим Москальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили настоятеля Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максима Москальчука, сообщает Хмельницкая епархия.
"Представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) забрали и незаконно удерживают клирика Хмельницкой епархии УПЦ, настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы Хмельницкого районного округа протоиерея Максима Анатольевича Москальчука. В среду утром, 28 января 2026 года, по дороге на работу отец Максим незаконно был задержан представителями ТЦК, у него насильно забрали телефон и против его воли повезли в Хмельницкое городское ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале епархии.
В епархии уточнили, что связи с настоятелем на данный момент нет.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Черновцах сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
7 января, 22:54
 
УкраинаХмельницкая областьВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала