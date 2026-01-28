Рейтинг@Mail.ru
Торговля оружием на Украине носит масштабный характер, заявила дипломат - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 28.01.2026
Торговля оружием на Украине носит масштабный характер, заявила дипломат
Торговля оружием на Украине носит масштабный характер, заявила дипломат - РИА Новости, 28.01.2026
Торговля оружием на Украине носит масштабный характер, заявила дипломат
Нелегальная торговля западным вооружением и военной техникой на Украине носит масштабный характер, среди покупателей фигурируют криминальные структуры Германии, РИА Новости, 28.01.2026
2026
Торговля оружием на Украине носит масштабный характер, заявила дипломат

Жданова: торговля оружием на Украине носит масштабный характер

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Нелегальная торговля западным вооружением и военной техникой на Украине носит масштабный характер, среди покупателей фигурируют криминальные структуры Германии, Италии, Франции и других европейских стран, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По ее словам, заявления европейских представителей о продолжении поддержки киевского режима выглядят странно. "С учетом того факта, что нелегальная торговля западным вооружением и военной техникой на Украине носит действительно масштабный характер. Она полностью контролируется украинскими и международными организованными преступными группировками, действующими под покровительством государственных чиновников, командования ВСУ и руководства национальных спецслужб", - сказала Жданова на 1125-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в среду.
Как отметила дипломат, несмотря на ужесточение странами-членами НАТО контроля над вооружениями и военной техникой, поставляемыми на Украину, переданные Киеву вооружения обнаружены в странах Европы и других регионах мира. По ее словам, наземный транзит контрабандного оружия на "черный рынок" организован с задействованием транспортной инфраструктуры Молдавии. По данным Ждановой, одним из основных маршрутов является железнодорожная ветка, проходящая через пункт пропуска "Серпневое – Бессарабка". В дальнейшем вооружение перенаправляется в Румынию, Болгарию, Северную Македонию и Албанию.
"Среди покупателей фигурируют криминальные структуры Германии, Италии, Франции и других европейских стран", - уточнила глава делегации. Она пояснила, что транспортировка морем незаконного вооружения с Украины осуществляется через портовую инфраструктуру Одесской области, в том числе паромную переправу "Орловка – Исакча" на румынской территории.
"На Украине также широко распространена "круговая порука", выражающаяся в тесном взаимодействии коррумпированных представителей различных субъектов государственной власти, в том числе органов местного самоуправления, силовых структур и судебной системы. Фактически поддерживаемая на государственном уровне система отношений, выходящая за рамки правового поля, создает значительные препятствия для деятельности правоохранительных ведомств по расследованию фактов коррупции и привлечению виновных к ответственности", - отметила дипломат.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова
28 июня 2025, 08:10
 
