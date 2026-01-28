Торговля оружием на Украине носит масштабный характер, заявила дипломат

ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Нелегальная торговля западным вооружением и военной техникой на Украине носит масштабный характер, среди покупателей фигурируют криминальные структуры Германии, Италии, Франции и других европейских стран, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"На Украине также широко распространена "круговая порука", выражающаяся в тесном взаимодействии коррумпированных представителей различных субъектов государственной власти, в том числе органов местного самоуправления, силовых структур и судебной системы. Фактически поддерживаемая на государственном уровне система отношений, выходящая за рамки правового поля, создает значительные препятствия для деятельности правоохранительных ведомств по расследованию фактов коррупции и привлечению виновных к ответственности", - отметила дипломат.