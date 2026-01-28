Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине", — сказал он, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
По его словам, гарантии предполагают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой они "бесполезны".
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как ранее обозначал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.
Переговоры по Украине
В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.