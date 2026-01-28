Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 28.01.2026 (обновлено: 21:33 28.01.2026)
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины
Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марко рубио
сша
нато
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям
Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине", — сказал он, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией
Вчера, 17:30
По его словам, гарантии предполагают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой они "бесполезны".
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как ранее обозначал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00

Переговоры по Украине

В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Вчера, 13:06
 
