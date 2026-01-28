Рейтинг@Mail.ru
В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске
18:21 28.01.2026
В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске
В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске - РИА Новости, 28.01.2026
В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске
Гражданин Норвегии, который находился в международном розыске за кражу около полутора миллиона долларов, задержан киберполицией в Киеве, сообщил в среду офис... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
норвегия
киев
украина
в мире, норвегия, киев, украина
В мире, Норвегия, Киев, Украина
В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске

В Киеве задержали гражданина Норвегии за хищение 1,5 миллиона долларов на родине

© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданин Норвегии, который находился в международном розыске за кражу около полутора миллиона долларов, задержан киберполицией в Киеве, сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.
"Двадцать восьмого января в Киеве киберполицией задержан гражданин Норвегии, разыскиваемый за финансовые преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным украинского ведомства, задержанный был ранее приговорен норвежским судом к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Являясь руководителем частной компании, обвиняемый систематически присваивал деньги клиентов, речь идет о десятках эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей и незаконным овладением средствами. Общая сумма убытков составила свыше 14,1 миллиона норвежских крон (около 1,5 миллиона долларов). Полиция готовит обращение в суд для временного ареста, после получения официального запроса из Норвегии власти будут решать вопрос об экстрадиции.
Напавший на людей с ножом в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Прокуратура назвала дату слушания дела о нападении украинца в Амстердаме
