В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданин Норвегии, который находился в международном розыске за кражу около полутора миллиона долларов, задержан киберполицией в Киеве, сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.

По данным украинского ведомства, задержанный был ранее приговорен норвежским судом к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Являясь руководителем частной компании, обвиняемый систематически присваивал деньги клиентов, речь идет о десятках эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей и незаконным овладением средствами. Общая сумма убытков составила свыше 14,1 миллиона норвежских крон (около 1,5 миллиона долларов). Полиция готовит обращение в суд для временного ареста, после получения официального запроса из Норвегии власти будут решать вопрос об экстрадиции.