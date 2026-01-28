https://ria.ru/20260128/ukraina-2070837662.html
В Киеве задержали норвежца, находившегося в международном розыске
Гражданин Норвегии, который находился в международном розыске за кражу около полутора миллиона долларов, задержан киберполицией в Киеве, сообщил в среду офис... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданин Норвегии, который находился в международном розыске за кражу около полутора миллиона долларов, задержан киберполицией в Киеве, сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.
"Двадцать восьмого января в Киеве
киберполицией задержан гражданин Норвегии
, разыскиваемый за финансовые преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным украинского ведомства, задержанный был ранее приговорен норвежским судом к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Являясь руководителем частной компании, обвиняемый систематически присваивал деньги клиентов, речь идет о десятках эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей и незаконным овладением средствами. Общая сумма убытков составила свыше 14,1 миллиона норвежских крон (около 1,5 миллиона долларов). Полиция готовит обращение в суд для временного ареста, после получения официального запроса из Норвегии власти будут решать вопрос об экстрадиции.