"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 28.01.2026
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева
Украина в последнее время перешла все дипломатические границы, угрожая и оскорбляя тех, кто оказывал ей поддержку, заявил представитель правительства Венгрии... РИА Новости, 28.01.2026
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева

Ковач: Киев перешел все границы, оскорбляя тех, кто оказывал ему поддержку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина в последнее время перешла все дипломатические границы, угрожая и оскорбляя тех, кто оказывал ей поддержку, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
"Украина кусает руку, которая ее кормит. В последние недели украинское руководство перешло все дипломатические границы: от публичных нападок со стороны Владимира Зеленского до вспышек гнева, исходящих от главы МИД Украины Андрея Сибиги. Послание из Киева было враждебным, а не партнерским", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
Вчера, 14:45
По словам Ковача, пока другие "кричат ​​и угрожают", Венгрия отвечает спокойной решимостью и действует исходя из национальных интересов.
На прошлой неделе Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МИД Украины вызвал венгерского посла
Вчера, 15:18
Зеленский во время выступления в Давосе также заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот не заботится о согражданах, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Москвой. Таким образом он отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сто лет.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Вчера, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВенгрияЗолтан КовачАндрей СибигаВладимир Зеленский
 
 
