МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Миллионы жителей Украины, которую Владимир Зеленский постоянно просит принять в Европейский союз (ЕС), живут в состоянии "позорной бедности", что совершенно не соответствует европейским стандартам, заявил эксперт украинского издания "Зеркало недели" по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
"Украина - одна из наиболее неравных стран Европы по оплате труда... Миллионы украинцев работают полный день и остаются бедными", - написал эксперт в своей статье, опубликованной на сайте издания.
Среди ключевых диспропорций, характерных для Украины, эксперт привел разницу "в десятки раз" между зарплатами руководителей и рядовых сотрудников, региональные разрывы зарплат в 2-3 раза, а также "позорную бедность" среди трудящихся. По мнению Павловского, такое положение не отвечает европейским социальным стандартам.
Глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее заявлял, что официальный прожиточный минимум на Украине должен быть в четыре раза больше имеющегося, который составляет 72 доллара.
Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщала, что в 2025 году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что если когда-нибудь Украины вступил в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.
Украинский депутат рассказала, сколько пенсионеров живут за чертой бедности
10 июня 2025, 12:55