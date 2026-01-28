Украинцы живут в "позорной бедности", заявил эксперт

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Миллионы жителей Украины, которую Владимир Зеленский постоянно просит принять в Европейский союз (ЕС), живут в состоянии "позорной бедности", что совершенно не соответствует европейским стандартам, заявил эксперт украинского издания "Зеркало недели" по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщала, что в 2025 году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.