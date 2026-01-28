На Украине выросло число обесточенных из-за погоды населенных пунктов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Количество обесточенных из-за плохих погодных условий населенных пунктов на Украине выросло до 730, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Во вторник министерство энергетики Украины сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях.
"Из-за сложных погодных условий (налипания мокрого снега и обледенения) - на утро полностью или частично обесточены 730 населенных пунктов в одиннадцати областях: Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Черниговской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
