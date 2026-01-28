https://ria.ru/20260128/ukraina-2070687281.html
Запад устал от украинского конфликта, считает турецкий эксперт
28.01.2026
Запад устал от украинского конфликта, считает турецкий эксперт
Отказ Германии предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot стал серьезным политическим и психологическим ударом для Киева и свидетельствует об...
Запад устал от украинского конфликта, считает турецкий эксперт
РИА Новости: в Турции считают, что Запад устал от украинского конфликта
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Отказ Германии предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot стал серьезным политическим и психологическим ударом для Киева и свидетельствует об усталости Запада от украинского конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий публицист и политический обозреватель Шафак Шахин Доган.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них.
"Этот шаг ясно показывает, что и Владимир Зеленский, и сам конфликт на Украине уже надоели Западу. Поддержка имеет предел, и в Европе начинают открыто говорить о собственных интересах", - заявил собеседник агентства.
По его мнению, отказ Берлина отражает более широкий сдвиг в подходе западных стран к конфликту: приоритет все чаще отдается собственной безопасности и внутренней устойчивости, а не безусловной поддержке Киева. Он считает, что дефицит вооружений и рост военных расходов заставляют правительства стран ЕС пересматривать объемы помощи и действовать более прагматично, особенно на фоне усиливающегося давления на оборонные бюджеты.
В июле прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. Германия поддержала эту инициативу одной из первых. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагалось, что после их передачи Штаты восполнят европейские арсеналы.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.