В нацгвардии Украины начали формировать женские расчеты
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 28.01.2026
В нацгвардии Украины начали формировать женские расчеты
Женские расчеты БПЛА начали формировать в 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Женские расчеты БПЛА начали формировать в 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины формируются расчеты БПЛА состоящие из военнослужащих-женщин. Их работа отмечена в лесопосадках возле Липцов", - сказал собеседник агентства.
