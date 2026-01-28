Рейтинг@Mail.ru
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
00:38 28.01.2026
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.01.2026
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на окончание украинского конфликта к ноябрю 2027 года, его слова приводит пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
евросоюз
словакия
украина
россия
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине закончится к ноябрю 2027 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на окончание украинского конфликта к ноябрю 2027 года, его слова приводит пресс-служба правительства страны.
Фицо, выступая на совместной на пресс-конференции с главой МИД Юраем Бланаром, назвал глупым полный запрет на импорт российского газа в ЕС, который вступит в силу с 1 ноября 2027 года.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо
Вчера, 16:10
"Я надеюсь, что к тому времени война закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза", — сказал он.
По его словам, Словакия с самого начала выступала против прекращения поставок газа из России, предупреждая о нехватке газа в Европе.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Фицо оценил российских поставщиков нефти и газа
Вчера, 14:52
 
