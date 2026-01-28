Рейтинг@Mail.ru
Американской актрисе Сидни Суини может грозить тюремное заключение
03:07 28.01.2026
Американской актрисе Сидни Суини может грозить тюремное заключение
Американской актрисе Сидни Суини может грозить тюремное заключение

© Getty Images / Jordan StraussСидни Суини
© Getty Images / Jordan Strauss
Сидни Суини. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Скандально известная американская актриса Сидни Суини может попасть в тюрьму после смелой рекламной акции на знаке Hollywood в Лос-Анджелесе, узнало РИА Новости, проанализировав законы штата Калифорния.
Во вторник Суини опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) видео, где она с помощниками ночью подъезжает к знаку Hollywood, пролезает через забор и вешает на буквы гирлянды из разноцветных бюстгальтеров. В конце ролика весь знак обвешан бельем, а Суини радостно улыбается на его фоне.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy
26 ноября 2025, 04:46
При просмотре превью ролика видно женщину в черном нижнем белье, стоящую спиной к зрителю. Рядом размещена красная надпись с названием новой линейки - Syrn.
Как следует из изученных РИА Новости данных, если Суини предъявят обвинения в незаконном проникновении (trespassing), то по уголовному кодексу Калифорнии ей может грозить штраф до одной тысячи долларов и до шести месяцев тюрьмы, а также обязательные общественные работы или условное наказание в зависимости от тяжести совершенного деяния.
Если же ее действия квалифицируют как вандализм (vandalism), например за изменение внешнего вида или повреждение знака, то по тому же кодексу за ущерб менее 400 долларов возможны штраф до одной тысячи долларов и до года тюрьмы, а за более серьезный ущерб - штраф до десяти тысяч долларов и до года лишения свободы.
По данным портала TMZ, знак Голливуда принадлежит торговой палате Голливуда, и Суини не спросила их разрешения на то, чтобы использовать отснятые кадры в коммерческих целях. В комментарии порталу торговая палата заявила, что изучает, каким образом и на каком основании команда актрисы получила доступ к знаку.
Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS
11 ноября 2025, 13:48
 
