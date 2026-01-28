Рейтинг@Mail.ru
Цивилева проверила организацию медпомощи для бойцов СВО и их семей
18:41 28.01.2026
Цивилева проверила организацию медпомощи для бойцов СВО и их семей
Цивилева проверила организацию медпомощи для бойцов СВО и их семей
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила организацию предоставления мер социальной поддержки и медицинской помощи российским... РИА Новости, 28.01.2026
ставропольский край, россия, ставрополь, анна цивилева, владимир владимиров, южный военный округ
Надежные люди, Ставропольский край, Россия, Ставрополь, Анна Цивилева, Владимир Владимиров, Южный военный округ
Цивилева проверила организацию медпомощи для бойцов СВО и их семей

Цивилева проверила предоставление мер соцподдержки участникам спецоперации в ЮВО

© Фонд "Защитники Отечества"Анна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фонд "Защитники Отечества"
Анна Цивилева. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила организацию предоставления мер социальной поддержки и медицинской помощи российским военнослужащим и членам их семей в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО), сообщили в Минобороны РФ.
"В военном комиссариате Ставропольского края Анна Цивилева провела совещание с участием Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, представителями командования Южного военного округа, органов финансового обеспечения ЮВО и Военно-социального центра", - говорится в сообщении ведомства.
На совещании обсуждались вопросы начисления военнослужащим пособий, пенсий, компенсаций, единовременных выплат, а также порядок предоставления льгот участникам СВО в связи со значительным расширением перечня социальных гарантий.
"Сегодня мы проводим совещание по вопросам жилищного, медицинского и социального обеспечения военнослужащих. Цель нашего совещания - обсудить имеющиеся проблемы и обменяться опытом", - сказала Анна Цивилева.
В свою очередь, Владимиров в своем выступлении сообщил, что в Ставропольском крае сформирован широкий перечень льгот, включающий в себя более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей.
"На сегодняшний день на эти цели из краевого бюджета направили более 47 миллиардов рублей. В числе мер поддержки, помимо прямых денежных выплат, компенсация стоимости очного обучения, а также стоимости путевок в оздоровительные лагеря детям участников СВО, ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта школьной одежды и другие формы поддержки ребят и их семей. Данные меры будем при необходимости расширять с учетом пожеланий бойцов и их родных", - отметил Владимиров.
Он добавил, что особое внимание уделяется ветеранам СВО, вернувшимся домой, их реабилитации, трудоустройству и самореализации.
Цивилева также проверила условия оказания специализированной медицинской помощи раненым военнослужащим-участникам СВО в 1-м филиале 1602-го военного госпиталя города Ставрополь.
На базе филиала создан реабилитационно-образовательный центр для организации протезирования, функциональной адаптации и комплексной реабилитации раненых, получивших тяжелые боевые травмы. В рамках реализации работы Единого центра протезирования организовано взаимодействие с протезными предприятиями региона, что позволяет оперативно обеспечивать протезами военнослужащих после оказания им медицинской помощи и их выздоровления в госпитале.
Замминистра обороны в ходе визита вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам СВО, проходящим лечение в госпитале, а также военным врачам и медицинскому персоналу.
Надежные людиСтавропольский крайРоссияСтавропольАнна ЦивилеваВладимир ВладимировЮжный военный округ
 
 
