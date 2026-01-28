Цивилева проверила организацию медпомощи для бойцов СВО и их семей

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила организацию предоставления мер социальной поддержки и медицинской помощи российским военнослужащим и членам их семей в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО), сообщили в Минобороны РФ.

"В военном комиссариате Ставропольского края Анна Цивилева провела совещание с участием Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, представителями командования Южного военного округа, органов финансового обеспечения ЮВО и Военно-социального центра", - говорится в сообщении ведомства.

На совещании обсуждались вопросы начисления военнослужащим пособий, пенсий, компенсаций, единовременных выплат, а также порядок предоставления льгот участникам СВО в связи со значительным расширением перечня социальных гарантий.

"Сегодня мы проводим совещание по вопросам жилищного, медицинского и социального обеспечения военнослужащих. Цель нашего совещания - обсудить имеющиеся проблемы и обменяться опытом", - сказала Анна Цивилева.

В свою очередь, Владимиров в своем выступлении сообщил, что в Ставропольском крае сформирован широкий перечень льгот, включающий в себя более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей.

"На сегодняшний день на эти цели из краевого бюджета направили более 47 миллиардов рублей. В числе мер поддержки, помимо прямых денежных выплат, компенсация стоимости очного обучения, а также стоимости путевок в оздоровительные лагеря детям участников СВО, ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта школьной одежды и другие формы поддержки ребят и их семей. Данные меры будем при необходимости расширять с учетом пожеланий бойцов и их родных", - отметил Владимиров.

Он добавил, что особое внимание уделяется ветеранам СВО, вернувшимся домой, их реабилитации, трудоустройству и самореализации.

Цивилева также проверила условия оказания специализированной медицинской помощи раненым военнослужащим-участникам СВО в 1-м филиале 1602-го военного госпиталя города Ставрополь.

На базе филиала создан реабилитационно-образовательный центр для организации протезирования, функциональной адаптации и комплексной реабилитации раненых, получивших тяжелые боевые травмы. В рамках реализации работы Единого центра протезирования организовано взаимодействие с протезными предприятиями региона, что позволяет оперативно обеспечивать протезами военнослужащих после оказания им медицинской помощи и их выздоровления в госпитале.

Замминистра обороны в ходе визита вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам СВО, проходящим лечение в госпитале, а также военным врачам и медицинскому персоналу.