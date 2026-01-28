Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции

Погрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО

Погрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО

© Фото предоставлено Ливенской центральной районной больницы Погрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ливенский район Орловской области передал бойцам СВО гуманитарный груз с оборудованием ­– генераторами, отопителями и радиостанциями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Гуманитарная помощь, сформированная усилиями медицинских работников Ливенской ЦРБ и жителей района, включает в себя предметы первой необходимости и техническое оборудование, востребованное в условиях выполнения боевых задач в зоне СВО", - говорится в сообщении.