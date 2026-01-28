https://ria.ru/20260128/tyl-2070792372.html
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции - РИА Новости, 28.01.2026
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
28.01.2026
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
Орловская область передала бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ливенский район Орловской области передал бойцам СВО гуманитарный груз с оборудованием – генераторами, отопителями и радиостанциями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Гуманитарная помощь, сформированная усилиями медицинских работников Ливенской ЦРБ и жителей района, включает в себя предметы первой необходимости и техническое оборудование, востребованное в условиях выполнения боевых задач в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав переданного груза вошли автономные дизельные отопители, электрический генератор, технические масла и радиостанции на сумму более 80 тысяч рублей.