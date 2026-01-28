Рейтинг@Mail.ru
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:53 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/tyl-2070792372.html
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции - РИА Новости, 28.01.2026
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
Ливенский район Орловской области передал бойцам СВО гуманитарный груз с оборудованием ­– генераторами, отопителями и радиостанциями, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:53:00+03:00
2026-01-28T15:53:00+03:00
надежные люди
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070785225_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_e6f6b67cfb0b95eba01d991a6f49e718.jpg
https://ria.ru/20260126/svo-2070344698.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070785225_195:0:1000:604_1920x0_80_0_0_4abcee0c48c6289e1db42260986c4095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область
Надежные люди, Орловская область
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции

Орловская область передала бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции

© Фото предоставлено Ливенской центральной районной больницыПогрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО
Погрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото предоставлено Ливенской центральной районной больницы
Погрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ливенский район Орловской области передал бойцам СВО гуманитарный груз с оборудованием ­– генераторами, отопителями и радиостанциями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Гуманитарная помощь, сформированная усилиями медицинских работников Ливенской ЦРБ и жителей района, включает в себя предметы первой необходимости и техническое оборудование, востребованное в условиях выполнения боевых задач в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав переданного груза вошли автономные дизельные отопители, электрический генератор, технические масла и радиостанции на сумму более 80 тысяч рублей.
Две фуры гуманитарной помощи отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В зону СВО отправили две фуры гуманитарной помощи из Алтайского края
26 января, 15:27
 
Надежные людиОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала