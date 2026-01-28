Королев вручил новый служебный транспорт полиции Тверской области

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев вручил 13 новых отечественных машин региональной полиции, сообщает пресс-служба правительства области.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и начальник регионального управления МВД Дмитрий Баранов.

"Вручаем автомобили, чтобы они помогали в вашей повседневной деятельности", — приводит пресс-служба слова Королева.

Он выразил надежду, что весь состав подведомственных органов управления по региону, получая этот транспорт, будут и далее надежно выполнять свою работу по охране правопорядка. В завершение Королев поблагодарил сотрудников за их службу.

На расширенной коллегии УМВД, посвященной итогам 2025 года и задачам на 2026, врио губернатора заявил, что правительство региона продолжит поддержку областной полиции. Речь идет о социальных выплатах сотрудникам, обеспечении подразделений транспортом и оборудованием. Также Королев определил ключевые направления взаимодействия.

"За последние годы удалось закрепить достигнутые положительные тенденции в укреплении общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", — сказал глава региона.

По его словам, общий уровень преступности продолжил снижаться, сократившись за 10 лет более чем на 22%. В 2025 году уменьшились уличная преступность, количество тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей, мошенничеств и краж. При этом по ряду составов раскрываемость уже несколько лет держится на уровне 100%.

Королев назвал главными задачами борьбу с терроризмом на ключевых объектах и в общественных местах, включая период избирательных кампаний. Также среди приоритетов — профилактика межнациональных конфликтов, борьба с нелегальной миграцией и наркоторговлей, снижение аварийности, обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Отдельно он выделил сокращение подростковой преступности, подчеркнув необходимость участия в этой работе не только полиции, но и представителей образования и соцсферы.

Королев подчеркнул необходимость эффективнее бороться с киберпреступностью, улучшая ее предупреждение и раскрываемость. Также важна активная работа с населением, особенно с пожилыми людьми, по повышению финансовой грамотности и знаний о безопасности в интернете.