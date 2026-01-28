Рейтинг@Mail.ru
Тверская область
 
16:05 28.01.2026
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев вручил 13 новых отечественных машин региональной полиции, сообщает пресс-служба...
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил новый служебный транспорт полиции Тверской области
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев вручил 13 новых отечественных машин региональной полиции, сообщает пресс-служба правительства области.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и начальник регионального управления МВД Дмитрий Баранов.
"Вручаем автомобили, чтобы они помогали в вашей повседневной деятельности", — приводит пресс-служба слова Королева.
Он выразил надежду, что весь состав подведомственных органов управления по региону, получая этот транспорт, будут и далее надежно выполнять свою работу по охране правопорядка. В завершение Королев поблагодарил сотрудников за их службу.
На расширенной коллегии УМВД, посвященной итогам 2025 года и задачам на 2026, врио губернатора заявил, что правительство региона продолжит поддержку областной полиции. Речь идет о социальных выплатах сотрудникам, обеспечении подразделений транспортом и оборудованием. Также Королев определил ключевые направления взаимодействия.
"За последние годы удалось закрепить достигнутые положительные тенденции в укреплении общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", — сказал глава региона.
По его словам, общий уровень преступности продолжил снижаться, сократившись за 10 лет более чем на 22%. В 2025 году уменьшились уличная преступность, количество тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей, мошенничеств и краж. При этом по ряду составов раскрываемость уже несколько лет держится на уровне 100%.
Королев назвал главными задачами борьбу с терроризмом на ключевых объектах и в общественных местах, включая период избирательных кампаний. Также среди приоритетов — профилактика межнациональных конфликтов, борьба с нелегальной миграцией и наркоторговлей, снижение аварийности, обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Отдельно он выделил сокращение подростковой преступности, подчеркнув необходимость участия в этой работе не только полиции, но и представителей образования и соцсферы.
Королев подчеркнул необходимость эффективнее бороться с киберпреступностью, улучшая ее предупреждение и раскрываемость. Также важна активная работа с населением, особенно с пожилыми людьми, по повышению финансовой грамотности и знаний о безопасности в интернете.
В завершение мероприятия Королев наградил сотрудников управления, достигших высоких результатов в служебной деятельности в прошедшем году.
