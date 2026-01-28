В РПЦ выразили озабоченность вмешательством Армении в церковные дела

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) озабочена вмешательством Республики Армения в церковные дела и попытками спровоцировать раскол, сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) на встрече с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископом Езрасом (Нерсисяном).