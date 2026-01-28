В РПЦ выразили озабоченность вмешательством Армении в церковные дела

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) озабочена вмешательством Республики Армения в церковные дела и попытками спровоцировать раскол, сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) на встрече с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископом Езрасом (Нерсисяном).
"В ходе состоявшейся беседы председатель ОВЦС выразил архиепископу Езрасу поддержку в связи с давлением, оказываемым сегодня на Армянскую церковь. Митрополит Антоний подчеркнул, что в Русской православной церкви глубоко озабочены попытками грубого вмешательства представителей власти Республики Армения в церковные дела и считают неприемлемыми попытки искусственно спровоцировать раскол в среде верующих", – говорится в сообщении сайта отдела.
Встреча состоялась в среду, говорится на сайте отдела.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
