18:32 28.01.2026
В РПЦ выразили озабоченность вмешательством Армении в церковные дела
Русская православная церковь (РПЦ) озабочена вмешательством Республики Армения в церковные дела и попытками спровоцировать раскол, сказал председатель Отдела... РИА Новости, 28.01.2026
армения, никол пашинян, гарегин ii, русская православная церковь, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) озабочена вмешательством Республики Армения в церковные дела и попытками спровоцировать раскол, сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) на встрече с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископом Езрасом (Нерсисяном).
"В ходе состоявшейся беседы председатель ОВЦС выразил архиепископу Езрасу поддержку в связи с давлением, оказываемым сегодня на Армянскую церковь. Митрополит Антоний подчеркнул, что в Русской православной церкви глубоко озабочены попытками грубого вмешательства представителей власти Республики Армения в церковные дела и считают неприемлемыми попытки искусственно спровоцировать раскол в среде верующих", – говорится в сообщении сайта отдела.
Встреча состоялась в среду, говорится на сайте отдела.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Церковь в Армении - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Армянская церковь обвинила власти в давлении на священника храма
24 января, 15:00
 
АрменияНикол ПашинянГарегин IIРусская православная церковьМосковский ПатриархатОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
 
 
