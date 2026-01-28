Мерц заявил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья Трампа

«

"По итогам моих встреч с президентом Трампом у меня нет оснований сомневаться в его здоровье. В июне ему исполнится 80 лет, однако у меня сложилось впечатление, что он в полной мере соответствует требованиям своей должности. Я не вижу никаких признаков того, что это могло бы быть иначе", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном. Трансляция велась на сайте германского правительства.