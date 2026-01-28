Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья Трампа
19:31 28.01.2026
Мерц заявил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья Трампа
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
германия
румыния
дональд трамп
фридрих мерц
politico
в мире, сша, германия, румыния, дональд трамп, фридрих мерц, politico
Мерц заявил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья Трампа

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья президента США Дональда Трампа.
"По итогам моих встреч с президентом Трампом у меня нет оснований сомневаться в его здоровье. В июне ему исполнится 80 лет, однако у меня сложилось впечатление, что он в полной мере соответствует требованиям своей должности. Я не вижу никаких признаков того, что это могло бы быть иначе", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном. Трансляция велась на сайте германского правительства.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванного чиновника, что европейские политики на всех уровнях все чаще обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа,
Лидеру США периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Европе все чаще обсуждают здоровье Трампа, пишет Politico
