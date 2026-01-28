Меланья Трамп открыла торги на главной бирже США

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп открыла торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в рамках промокампании своего нового фильма, премьера которого состоится в пятницу.
В 9:30 по времени Вашингтона (17:30 мск) Меланья Трамп дала старт торгам на ключевой фондовой площадке мира. Церемония прошла в рамках продвижения её нового фильма. За спиной первой леди США был размещён плакат с названием картины — "Melania", выполненным чёрными буквами на белом фоне, следует из телевизионной трансляции мероприятия.
Закрытый показ фильма "Melania" о первой леди состоялся в субботу в Белом доме для ограниченного круга зрителей, при этом уже в пятницу картина должна выйти в прокат в 1 400–1 500 кинотеатрах США и Канады.
Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.
В марте британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщала, что принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Меланьи Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней.
