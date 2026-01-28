Меланья Трамп открыла торги на главной бирже США

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп открыла торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в рамках промокампании своего нового фильма, премьера которого состоится в пятницу.

Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.