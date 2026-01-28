Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/tramp-2070786972.html
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что Иран пойдет на сделку по ядерному оружию, добавив, что время для этого истекает. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:30:00+03:00
2026-01-28T15:30:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070645255_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_038f7f8cc414cb65a692f5c41a32fc74.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070645255_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9f79d49cf0cfd9fbab2e9b20fd599ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию

Трамп выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку по ядерному оружию

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что Иран пойдет на сделку по ядерному оружию, добавив, что время для этого истекает.
"Надеюсь, Иран быстро "сядет за стол переговоров" и пойдет на честную сделку - никакого ядерного оружия - такую, которая устроит все стороны. Время уходит, это действительно важно!" - написал он в Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала