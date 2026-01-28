https://ria.ru/20260128/tramp-2070786972.html
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп выразил надежду, что Иран согласится на сделку по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что Иран пойдет на сделку по ядерному оружию, добавив, что время для этого истекает. РИА Новости, 28.01.2026
