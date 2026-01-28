Рейтинг@Mail.ru
Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 28.01.2026
15:29 28.01.2026 (обновлено: 17:37 28.01.2026)
Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп
Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 28.01.2026
Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп
Армада американских кораблей направляется к Ирану, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
иран
венесуэла
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
иран
венесуэла
сша
в мире, иран, венесуэла, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп

Трамп: армада американских кораблей направляется к Ирану

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Joe Maiorana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Армада американских кораблей направляется к Ирану, заявил президент США Дональд Трамп.
"Этот флот во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" больше того, что мы направляли в Венесуэлу. <...> Он готов быстро выполнить задачи, если необходимо", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ
27 января, 15:42
Он предупредил: следующая потенциальная атака на Иран станет более разрушительной, чем та, что была в июне прошлого года.
"Не допустите повторения подобного", — добавил Трамп.
По данным телеканала Fox News, в понедельник ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США в Индийском океане. Издание Middle East Eye утверждает, что на этой неделе американцы могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих.
Авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: авианосец "Авраам Линкольн" через 1-2 дня будет готов атаковать Иран
27 января, 01:20

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00
 
В миреИранВенесуэлаСШАДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
Версия 2023.1 Beta
