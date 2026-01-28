Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Армада американских кораблей направляется к Ирану, заявил президент США Дональд Трамп.

"Этот флот во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" больше того, что мы направляли в Венесуэлу . <...> Он готов быстро выполнить задачи, если необходимо", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

в июне прошлого года . Он предупредил: следующая потенциальная атака на Иран станет более разрушительной, чем та, что была

"Не допустите повторения подобного", — добавил Трамп

По данным телеканала Fox News, в понедельник ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США Индийском океане . Издание Middle East Eye утверждает, что на этой неделе американцы могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих.

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.