https://ria.ru/20260128/tramp-2070784990.html
Трамп назвал следующую потенциальную атаку на Иран более разрушительной
Трамп назвал следующую потенциальную атаку на Иран более разрушительной - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп назвал следующую потенциальную атаку на Иран более разрушительной
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:20:00+03:00
2026-01-28T15:20:00+03:00
2026-01-28T15:31:00+03:00
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260128/iran-2070782911.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран
Трамп назвал следующую потенциальную атаку на Иран более разрушительной
Трамп призвал не допустить разрушительной атаки США на Иран