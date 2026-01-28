Нападение на конгрессвумен Омар могли инсценировать, считает Трамп

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп заявил , что нападение на конгрессвумен-демократа Ильхан Омар могло быть инсценировано ею самой.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Омар была вынуждена прервать свое выступление из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Затем Омар продолжила свое выступление, несмотря на то, что сотрудница конгрессвумен умоляла ее провериться у докторов, так как распыленная жидкость "пахнет отвратительно".

"Нет, я об этом не думаю. Я вообще о ней не думаю. Я считаю, что она мошенница. Зная её, она, вероятно, сама себя облила", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки телеканала ABC News.

На уточняющий вопрос о том, видел ли он видеозапись произошедшего, президент ответил отрицательно.