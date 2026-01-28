Рейтинг@Mail.ru
Нападение на конгрессвумен Омар могли инсценировать, считает Трамп
11:19 28.01.2026 (обновлено: 11:48 28.01.2026)
Нападение на конгрессвумен Омар могли инсценировать, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на конгрессвумен-демократа Ильхан Омар могло быть инсценировано ею самой. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Нападение на конгрессвумен Омар могли инсценировать, считает Трамп

© AP Photo / Abbie ParrКонгрессвуман-демократ Ильхан Омар
Конгрессвуман-демократ Ильхан Омар - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Abbie Parr
Конгрессвуман-демократ Ильхан Омар. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на конгрессвумен-демократа Ильхан Омар могло быть инсценировано ею самой.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Омар была вынуждена прервать свое выступление из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Затем Омар продолжила свое выступление, несмотря на то, что сотрудница конгрессвумен умоляла ее провериться у докторов, так как распыленная жидкость "пахнет отвратительно".
"Нет, я об этом не думаю. Я вообще о ней не думаю. Я считаю, что она мошенница. Зная её, она, вероятно, сама себя облила", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки телеканала ABC News.
На уточняющий вопрос о том, видел ли он видеозапись произошедшего, президент ответил отрицательно.
"Надеюсь, мне не придётся этим заниматься", - добавил он.
Сотрудник полиции на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения
17 января, 22:30
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
