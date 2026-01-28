Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/tramp-2070673563.html
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать
Президент США Дональд Трамп заявил, что его успехи доводят людей до слез. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T03:17:00+03:00
2026-01-28T03:17:00+03:00
в мире
айова
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0a4102597d8ed7d36887705e1dfc793.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070673430.html
айова
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_83051a1d10a461cc9470ccda4855ce04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, айова, сша, дональд трамп
В мире, Айова, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать

Трамп заявил, что его политические успехи доводят людей до слез

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его успехи доводят людей до слез.
"Я только что покинул прекрасную группу людей из Айовы. Половина из них плакала, когда говорила со мной. Не думаю, что они плачут из-за того, что я плохо справляюсь со своей работой... Они плакали, потому что я делаю хорошую работу!" – сказал президент США, выступая на митинге в Айове.
"Они говорили: "сэр, вы вернули нашу страну!". Плакали и плакали", – продолжил Трамп.
Одна женщина, заверил президент США, и вовсе обняла его, уткнулась в плечо и начала плакать.
"И ее слезы катились по моему красивому костюму. Я проверил – косметика (от слез – ред.) была повсюду! И что, черт возьми, мне делать? Сейчас ещё вляпаюсь в неприятности", – сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом
03:15
 
В миреАйоваСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала