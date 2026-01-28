https://ria.ru/20260128/tramp-2070673563.html
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его успехи доводят людей до слез.
"Я только что покинул прекрасную группу людей из Айовы
. Половина из них плакала, когда говорила со мной. Не думаю, что они плачут из-за того, что я плохо справляюсь со своей работой... Они плакали, потому что я делаю хорошую работу!" – сказал президент США
, выступая на митинге в Айове.
"Они говорили: "сэр, вы вернули нашу страну!". Плакали и плакали", – продолжил Трамп
.
Одна женщина, заверил президент США, и вовсе обняла его, уткнулась в плечо и начала плакать.
"И ее слезы катились по моему красивому костюму. Я проверил – косметика (от слез – ред.) была повсюду! И что, черт возьми, мне делать? Сейчас ещё вляпаюсь в неприятности", – сказал он.