03:15 28.01.2026
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом
Президент США Дональд Трамп заявил, что комплимент женщине нынче – конец политической карьеры, но все же рискнул. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
айова
дональд трамп
2026
в мире, сша, айова, дональд трамп
В мире, США, Айова, Дональд Трамп
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом

Трамп назвал комплимент женщине концом политической карьеры

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что комплимент женщине нынче – конец политической карьеры, но все же рискнул.
"Где она? О, она такая красивая! Мне теперь нельзя так говорить! Если я скажу, что женщина красивая, - это конец твоей политической карьеры. Но она красивая!" – сказал президент США, выступая перед сторонниками в Айове.
Приглашенная президентом США на сцену девушка – менеджер в одном из ресторанов Айовы, она поблагодарила Трампа за отмену налогов на чаевые.
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
