https://ria.ru/20260128/tramp-2070673430.html
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом
Президент США Дональд Трамп заявил, что комплимент женщине нынче – конец политической карьеры, но все же рискнул. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T03:15:00+03:00
2026-01-28T03:15:00+03:00
2026-01-28T03:15:00+03:00
в мире
сша
айова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070671885.html
сша
айова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, айова, дональд трамп
В мире, США, Айова, Дональд Трамп
Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом
Трамп назвал комплимент женщине концом политической карьеры