https://ria.ru/20260128/tramp-2070671885.html
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс
Республиканцам будет тяжело отстоять большинство в конгрессе США на выборах 2026 года, признал в среду американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:39:00+03:00
2026-01-28T02:39:00+03:00
2026-01-28T02:39:00+03:00
в мире
сша
айова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070663850.html
сша
айова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, айова, дональд трамп
В мире, США, Айова, Дональд Трамп
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс
Трамп: республиканцам будет тяжело отстоять большинство в конгрессе США