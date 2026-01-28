Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется армада кораблей Соединенных Штатов, и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на сделку.
Иран заинтересован в соглашении с США, заявил Трамп
26 января, 23:47
В понедельник президент США заявил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать планы в отношении Исламской республики. Как писало издание Axios со ссылкой на чиновников Белого дома, Трамп по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран, хотя протесты в этой стране уже "в основном подавлены".
В минувший четверг центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. Как пишет New York Times, авианосец может быть готов к ударам по Ирану в течение одного-двух дней.
Беспорядки в Иране и угрозы Трампа
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.
Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня — что волнения прекратились. Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак.
Иранские власти заявили, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости полностью готовы к войне.