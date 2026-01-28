Рейтинг@Mail.ru
02:21 28.01.2026 (обновлено: 02:31 28.01.2026)
Трамп рассказал, что приведет к уничтожению США

Трамп: победа губернатора Калифорнии на выборах президента уничтожит США

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах президента США в 2028 году приведет к уничтожению страны.
"Я вам говорю: если бы (на прошлых выборах - ред.) победила Камала (Харрис - ред.), или любой из них, хотя, по-моему, Гэвин Ньюсом ещё хуже, потому что он разрушил Калифорнию. Если они победят (на следующих выборах - ред.), если победит эта группа, эта идеология, то вы получите Венесуэлу на стероидах. Я говорю это уже много лет. И знаете что? Они разрушат нашу страну", - сказал Трамп во время выступления перед избирателями в штате Айова.
