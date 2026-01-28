https://ria.ru/20260128/tramp-2070670632.html
Трамп рассказал, что приведет к уничтожению США
Президент США Дональд Трамп заявил, что победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах президента США в 2028 году приведет к уничтожению страны. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:21:00+03:00
2026-01-28T02:21:00+03:00
2026-01-28T02:31:00+03:00
сша, в мире, венесуэла, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом
