02:10 28.01.2026
Трамп рассказал о планах баллотироваться в президенты в 2028 году
Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году.
в мире
сша
айова
дональд трамп
марко рубио
скотт бессент
мирный план сша по украине
сша
айова
в мире, сша, айова, дональд трамп, марко рубио, скотт бессент, мирный план сша по украине
В мире, США, Айова, Дональд Трамп, Марко Рубио, Скотт Бессент, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал о планах баллотироваться в президенты в 2028 году

Трамп упомянул о мысли баллотироваться в президенты в 2028 году

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году.
"Мы отлично справились во второй раз (выборы 2020 года - ред.). Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" - заявил он на выступлении перед жителями штата Айова.
Эту фразу Трампа зал встретил громкими овациями и ликованием.
Ранее президент говорил, что среди республиканцев "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он назвал членов своего кабинета: вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления
В миреСШААйоваДональд ТрампМарко РубиоСкотт БессентМирный план США по Украине
 
 
