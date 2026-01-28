Трамп рассказал о планах баллотироваться в президенты в 2028 году

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году.
"Мы отлично справились во второй раз (выборы 2020 года - ред.). Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" - заявил он на выступлении перед жителями штата Айова.
Эту фразу Трампа зал встретил громкими овациями и ликованием.
Ранее президент говорил, что среди республиканцев "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он назвал членов своего кабинета: вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.