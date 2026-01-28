Рейтинг@Mail.ru
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления - РИА Новости, 28.01.2026
01:54 28.01.2026
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления
Президент США Дональд Трамп после обрушившейся на некоторые штаты снежной бури задался вопросом, почему не происходит глобального потепления. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
айова
дональд трамп
сша
айова
в мире, сша, айова, дональд трамп
В мире, США, Айова, Дональд Трамп
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления

Трамп после снежной бури в США поинтересовался, где глобальное потепление

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обрушившейся на некоторые штаты снежной бури задался вопросом, почему не происходит глобального потепления.
"Что случилось с глобальным потеплением?" - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Айова.
Он вспомнил, что перед предварительными выборами в штате в 2024 году было рекордно холодно. Глобальное потепление стало "одной из тех штук", заявил Трамп, не уточнив, что имеет в виду.
Снежная буря, обрушившаяся на США в выходные, затронула свыше 200 миллионов человек, до 34 человек погибли.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
25 января, 01:49
25 января, 01:49
 
В миреСШААйоваДональд Трамп
 
 
