Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обрушившейся на некоторые штаты снежной бури задался вопросом, почему не происходит глобального потепления.

Он вспомнил, что перед предварительными выборами в штате в 2024 году было рекордно холодно. Глобальное потепление стало "одной из тех штук", заявил Трамп, не уточнив, что имеет в виду.