Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления
Президент США Дональд Трамп после обрушившейся на некоторые штаты снежной бури задался вопросом, почему не происходит глобального потепления. РИА Новости, 28.01.2026
