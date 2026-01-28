https://ria.ru/20260128/tramp-2070667159.html
Трамп снова раскритиковал политику Байдена
Трамп снова раскритиковал политику Байдена - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп снова раскритиковал политику Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну при Джо Байдене наводнили убийцы и наркоторговцы. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
Трамп: США при президентстве Байдена наводнили убийцы и наркоторговцы