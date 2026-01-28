Рейтинг@Mail.ru
01:28 28.01.2026
Трамп снова раскритиковал политику Байдена
Трамп снова раскритиковал политику Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну при Джо Байдене наводнили убийцы и наркоторговцы. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:28:00+03:00
2026-01-28T01:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп снова раскритиковал политику Байдена

Трамп: США при президентстве Байдена наводнили убийцы и наркоторговцы

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страну при Джо Байдене наводнили убийцы и наркоторговцы.
"Байден создал (проблему с границей - ред.), и демократы создали эту проблему. Они позволили въехать десяткам миллионов людей. Многие из них были убийцами. Многие были наркоторговцами, наркоманами, людьми из психиатрических учреждений", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
10 декабря 2025, 04:11
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
